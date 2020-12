Unfall mit einem Toten: Auto schleudert Böschung hinab

Netphen (dpa/lnw) - Ein 54-Jähriger ist mit seinem Wagen eine sechs Meter tiefe Böschung hinabgestürzt und am Freitag noch am Unfallort nahe Siegen gestorben. Er sei aus ungeklärter Ursache in Netphen (Kreis Siegen-Wittgenstein) von der Fahrbahn abgekommen und auf der Gegenspur frontal mit dem Auto einer 31-Jährigen kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde am Fuß verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 54-Jährigen überschlug sich bei dem Sturz. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Von dpa