Havertz beschenkt Leverkusener Ex-Kollegen

Berlin (dpa) - Kai Havertz hat seine früheren Teamkollegen von Bayer Leverkusen zu Weihnachten überrascht. Der 21 Jahre alte Fußball-Nationalspieler schickte an Ex-Kollegen, Bosse, Club-Mitarbeiter und Jugendbetreuer ein Chelsea-Trikot mit persönlicher Widmung. Alles verpackt in einer edlen Kiste mit dem Chelsea-Logo, verziert mit den Buchstaben «KH» und seiner Rückennummer 29. Dazu eine Karte, auf der er sich für die Unterstützung in seiner Bayer-Zeit bedankte.

Von dpa