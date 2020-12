Explosion in Garage: Junger Mann lebensgefährlich verletzt

Marienheide (dpa/lnw) - Bei einer Garagen-Explosion hat ein junger Mann in Marienheide im Bergischen Land lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Kräfte der Explosion am späten Freitagnachmittag seien so enorm gewesen, dass die betroffene Doppelgarage wegen massiver Schäden einsturzgefährdet sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Deshalb hätten die Ermittler die frei stehende Doppelgarage auch noch nicht betreten können. Die Ursache sei noch unklar. Der 29-Jährige, der bei der Explosion in der Garage gewesen sei, erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachte ihn in eine Spezialklinik.

Von dpa