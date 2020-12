Kollision mit Auto und Passant: Sechs Verletzte

Hürth (dpa/lnw) - Bei der Kollision zweier Autos beim Abbiegen an einer Kreuzung in Hürth sind sechs Menschen teils schwer verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach stieß eine 18 Jahre alte Autofahrerin mit dem Wagen eines 21-Jährigen zusammen, als sie gerade nach links abbiegen wollte. Dieser erfasste daraufhin einen 38 Jahre alten Fußgänger und sein Wagen kollidierte mit einem Ampelmast.

Von dpa