Brand an «Hambi»-Mahnwache: Polizei ermittelt

Kerpen (dpa/lnw) - Nach einem Brand an einer Mahnwache für den Hambacher Forst ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Das große Zelt an der Landstraße 257 bei Kerpen zwischen den Ortschaften Buir und Morschenich sei bei dem Feuer am frühen Samstagmorgen ausgebrannt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Außerdem hätten mehrere Tische und Stühle Feuer gefangen. Die Brandursache sei zunächst noch völlig unklar. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Von dpa