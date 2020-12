Viele Besucher und Unfälle rund um Winterberg

Der WDR hatte berichtet, dass die Stadt Winterberg am Nachmittag auf ihrer Facebook-Seite alle Schneefreunde gebeten habe, nicht mehr in das Gebiet zu reisen. Es bildeten sich lange Staus und die Parkplätze seien voll. Die Stadt wolle am Montag mit Polizei und Straßenbehörden über weitere Maßnahmen beraten. Schon an den vergangenen Wochenenden seien viele Menschen für einen Tagesausflug nach Winterberg gefahren.