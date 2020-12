Berlin Volleys siegen in Düren im Tiebreak

Düren/Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys haben das Jahr 2020 mit ihrem fünften Sieg in Folge abgeschlossen. Im dem gutklassigen Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga bei den SWD powervolleys Düren setzte sich der Hauptstadtclub am Sonntag nach hartem Kampf knapp mit 3:2 (25:20, 25:20, 25:27, 29:31, 15:10) durch. Die Gäste vergaben schon im dritten und vierten Satz insgesamt vier Matchbälle. Überragender Mann beim Sieger war der Franzose Tim Carle, der im Tiebreak mit drei Assen in Serie zur 9:6-Führung für die Vorentscheidung in dieser Partie sorgte.

Von dpa