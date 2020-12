Rauball sorgt sich um Fußball: «Zunehmende Entfremdung»

Der 74 Jahre alte Jurist regte deshalb an, den Fußball «wieder in die Mitte der Gesellschaft» zu rücken. «Fairness, Miteinander, Respekt, Gleichheit von Geschlecht, Hautfarbe und Religion - solche Werte hat der Fußball sehr lange und sehr gut in die Gesellschaft transportiert. Diese Dinge müssen wieder stärker erkennbar werden.»

Auf die Frage, wie Corona den Fußball verändern wird, antwortete Rauball: «Mir würde es Stand jetzt schon reichen, wenn der Fußball wieder so wird, wie er einmal war. Aber wir können und dürfen uns vor Herausforderungen darüber hinaus eben nicht verschließen.»