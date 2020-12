Mit Silvesterkrachern Zigarettenautomat gesprengt

Heiligenhaus (dpa/lnw) - Mit illegalen Silvesterkrachern haben Unbekannte in Heiligenhaus im Kreis Mettmann einen Zigarettenautomaten aufgesprengt und einen Schaden von 5000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein Anwohner am zweiten Weihnachtstag am Morgen von einem Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Als der Mann draußen nach dem Rechten schaute, entdeckte er den demolierten Automaten und alarmierte die Polizei. Die Ermittler fanden mehrere explodierte Böller vor Ort. Daher werde angenommen, dass die verbotenen pyrotechnischen Sprengkörper zum Aufsprengen verwendet wurden.

Von dpa