Sieger- und Sauerland bekommen Anschluss ans IC-Netz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einer neuen Fernverkehrsverbindung zwischen Frankfurt über Dortmund und Münster bis nach Norddeutschland bekommen das Sieger- und Sauerland eine Anbindung an der IC-Netz der Bahn. Ab Dezember 2021 soll es auf der 220 Kilometer langen Strecke auch Stopps in Siegen und Letmathe geben, wie die Bahn am Montag in Düsseldorf mitteilte. Im Zwei-Stunden-Takt fahren die Züge zum Teil über Dortmund in Richtung Münster, zum Teil über Schwerte und Unna. Einmal täglich geht es weiter von Münster bis Norddeich Mole mit Anschluss an die Ostfriesischen Inseln.

Von dpa