Winterberg an Tagesausflügler: «Tu Dir den Stress nicht an!»

Winterberg (dpa/lnw) - Die Stadt Winterberg im Sauerland hat an Tagesausflügler appelliert, am Dienstag nicht in die Stadt zu fahren. «Die Verkehrssituation spitzt sich derzeit bereits wieder extrem zu», schrieb die Stadt auf ihrer Internetseite. «Auch heute bleibt uns nur die Bitte an alle, die sich gerade auf den Weg machen oder schon auf dem Weg zu uns sind, von der Anreise abzusehen.» Alle Parkkapazitäten seien erschöpft, die Straßen seien verstopft. Die Rodellifte und Skilifte seien geschlossen. «Das Rodeln an den Liften ist nicht erlaubt, auch wenn es viele tun.» Hütten und Toiletten seien geschlossen. «Es gibt keine Einkehr- oder Aufwärmmöglichkeiten.» Der Infotext schloss mit den Worten: «Tu Dir den Stress nicht an!»

Von dpa