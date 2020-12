Amazon: Bundesverwaltungsgericht verhandelt Sonntagsarbeit

Leipzig (dpa/lnw) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich am 27. Januar (11.30 Uhr) mit einem Streit zwischen dem Versandhändler Amazon und der Gewerkschaft Verdi. Dabei geht es um die Ausnahmegenehmigung von Sonntagsarbeit in der Vorweihnachtszeit. Die hatte das Unternehmen 2015 bei der Bezirksregierung Düsseldorf für das Logistikzentrum in Rheinberg gestellt. An zwei Sonntagen sollten jeweils 800 Arbeiter eingesetzt werden, um das massiv ansteigende Geschäft in der Weihnachtszeit bewältigen zu können. In den Vorinstanzen hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster und das Verwaltungsgericht Düsseldorf die zuvor genehmigte Sonntagsarbeit gekippt. Das OVG ließ wegen der grundsätzlichen Bedeutung die Revision zu. Das Land NRW und und eine Amazon-Tochter nutzten das Rechtsmittel.

Von dpa