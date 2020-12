Kaum Feuerwerk, keine Feiern: Ruhiges Silvester erwartet

Feuerwerke wird es in Nordrhein-Westfalen ohnehin vielerorts nicht geben. Der Verkauf von Feuerwerk und Böllern ist in ganz Deutschland verboten. Ob mit bereits früher gekauften Böllern geknallt werden darf, ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich geregelt.

In Düsseldorf gibt es zum Beispiel ein Feuerwerksverbot in der gesamten Altstadt. Auch wenn in anderen Teilen das Knallen erlaubt bleibt, bittet die Stadt um Verzicht, um die Krankenhäuser zu entlasten. «Jede Behandlung eines Verunglückten sorgt für eine zusätzliche Belastung des Klinikpersonals», sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller einer Mitteilung zufolge.