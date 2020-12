Erneut Staus auf B480 Richtung Winterberg

Winterberg (dpa/lnw) - Allen Appellen, Winterberg fern zu bleiben, zum Trotz haben sich auch am Dienstag offenbar erneut zahlreiche Ausflügler auf den Weg in den beliebten Wintersportort gemacht. Auf der wichtigsten Zufahrtsstraße, der von Norden kommenden Bundesstraße 480, verzeichnete das Verkehrsportal des Landes NRW am Mittag zeitweise mehrere Staus. Einer hatte bereits am Morgen begonnen, ein anderer am Vormittag.

Von dpa