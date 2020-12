Das Sternsingen, bei dem als Könige verkleidete Jungen und Mädchen Spenden sammeln, findet wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen unter völlig anderen Bedingungen statt. Die Aktion wurde um zwei Wochen bis zum 2. Februar 2021 verlängert. Zu Jahresbeginn 2020 sammelten die Sternsinger mehr als 52 Millionen Euro.

«Von Haustür zu Haustür, das geht jetzt nicht», sagte Sternsinger-Präsident Pfarrer Dirk Bingener. Stattdessen sind unter anderem lebendige Krippen in Gottesdiensten, Videobotschaften und das Verteilen von Segensbriefen geplant. An dem katholischen Brauch beteiligen sich nach Angaben des Kindermissionswerks «Die Sternsinger» 300 000 Kinder und 10 000 Pfarrgemeinden. Das Leitwort lautet: «Heller denn je - Die Welt braucht eine frohe Botschaft». Die Spenden sind für Kinder in der Ukraine gedacht.

Traditionell gehen Sternsinger von Tür zu Tür, um Segenswünsche zu bringen. Sie hinterlassen den Segensspruch C+M+B an den Haustüren. Das steht für den lateinischen Satz «Christus mansionem benedicat» (Christus segne dieses Haus).