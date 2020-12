Debatte um Ortsnamen Neger: Umbenennung gefordert

Dortmund (dpa) - In der Debatte um Alltagsrassismus ist auch der Sauerland-Ort Neger in den Fokus gerückt. Der Name sorge immer wieder für Nachfragen, sagte der Bürgermeister von Olpe, Peter Weber, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ort gehört zur Stadt Olpe. Nach dem Tod von George Floyd im Mai 2020 in Minneapolis und den darauf folgenden Protesten gegen Rassismus auch in Deutschland seien Schreiben eingegangen, «in denen die Umbenennung des Dorfes Neger gefordert wurde», schilderte der CDU-Politiker. Ortsschilder waren im Sommer beschmiert worden.

Von dpa