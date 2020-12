Mit Polizeiauto kollidiert: Fünf Leichtverletzte

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen, in dem ein Tatverdächtiger transportiert wurde, sind in Hamm fünf Menschen leicht verletzt worden. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin stieß in der Nacht zum Mittwoch mit dem Streifenwagen zusammen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Frau sowie ihr neunjähriger Sohn seien in ein Krankenhaus gebracht worden, nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen worden. Ein Beamter war nach dem Unfall zunächst nicht mehr dienstfähig. Sein 28 Jahre alter Kollege sowie der 31 Jahre alte Tatverdächtige, der wegen einer Trunkenheitsfahrt transportiert worden war, seien ebenfalls leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es sei ein Sachschaden von 6500 Euro entstanden.

Von dpa