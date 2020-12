Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist im Krankenhaus. Sie habe sich «aufgrund einer akuten Diagnose in stationäre Behandlung in die Uniklinik Köln begeben», teilte ein Sprecher der Stadt Köln am Mittwoch mit. Dort sei am Dienstagabend die Behandlung aufgenommen worden.

Von dpa