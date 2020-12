Umfrage: Verbraucher wollen mehr regionale Lebensmittel

Düsseldorf (dpa/lnw) - 75 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen wünschen sich laut einer Umfrage mehr regionale Lebensmittel in den Regalen des Einzelhandels. Für die Menschen im Alter ab 55 Jahren sei dies mit einem Anteil von 79 Prozent noch etwas wichtiger, teilte das nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Das Ministerium hatte die repräsentative Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut YouGov in Auftrag gegeben. Demnach gaben vier von zehn Befragten an, sie hätten während der Corona-Pandemie verstärkt regionale Produkte gekauft und verzehrt. Gewählt wurden dabei vor allem Obst und Gemüse aus regionalem Anbau (91 Prozent), Fleisch (51), Backwaren (46) und Getränke (22).

Von dpa