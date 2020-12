Kirchen erinnern zu Neujahr an durch Corona ausgelöstes Leid

Düsseldorf/Essen (dpa/lnw) - Zum Jahreswechsel erinnern die Kirchen in Nordrhein-Westfalen an das Leid, das mit der Corona-Pandemie verbunden ist - und auch an vergessene Themen. Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland: «Ich denke an den Klimawandel. Ich denke an Menschen in anderen Teilen der Erde, denen es am Lebensnotwendigsten fehlt, deren Leben vom Hungertod bedroht ist oder die fliehen müssen, um zu überleben.» Und er denke auch daran, «dass in vielen Teilen der Erde die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt», sagt Rekowski in einer Videobotschaft zum Jahreswechsel.

Von dpa