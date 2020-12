Mann transportiert große Menge illegaler Silvesterböller

Delbrück (dpa/lnw) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Paderborn haben Polizisten in einem Auto große Mengen illegaler Silvesterböller gefunden. Ein 35-Jähriger sei in der Nacht zu Silvester in Delbrück angehalten worden. Dabei fielen den Beamten zahlreiche Feuerwerkskörper auf, denen die in Deutschland vorgeschriebenen Prüfnummern fehlten. Drei offensichtlich selbstgebaute Silvesterknaller hielten die Polizisten für so gefährlich, dass sie Spezialisten vom Landeskriminalamt anforderten. Gegen den 35-Jährigen werde nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa