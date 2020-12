Gladbachs Trainer Rose plant in Bielefeld wieder mit Plea

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Profi Alassane Plea kehrt für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in den Kader von Borussia Mönchengladbach zurück. «Er hat gestern und heute trainiert. Grundsätzlich hat er seine Verletzung auskuriert. Wir werden sehen, ob es dann schon für 90 Minuten reicht», sagte Borussia-Trainer Marco Rose am Donnerstag. Der 27 Jahre alte französische Angreifer hatte bei der 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim kurz vor Weihnachten wegen einer Zerrung gefehlt.