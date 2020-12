Wechselhaftes Wetter zum Silvesterabend in NRW

Essen (dpa/lnw) - Zum Start ins neue Jahr wird es weitgehend nass und ungemütlich in Nordrhein-Westfalen. Der Silvesterabend zeigt sich je nach Gegend sehr wechselhaft. «Es wird Regionen geben, wo es ein bisschen regnet und schneit. Es wird aber auch Regionen geben, wo es niederschlagsfrei ist», so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Gegen Mitternacht würde es am ehesten im Norden von NRW zu leichten Auflockerungen kommen.

Von dpa