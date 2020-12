Strafverfahren nach Brand in Affenhaus in Krefeld beendet

Krefeld (dpa) - Ein Jahr nach dem Brand des Affenhauses in Krefeld ist das Strafverfahren nun beendet. «Meine Mandantin hat die Geldstrafe über 3600 Euro akzeptiert», so Verteidiger Oliver Allesch am Donnerstag. Er habe das nötige Schreiben an das Amtsgericht gesendet. Statt bislang 9000 Euro wurden 180 Tagessätze à 20 Euro festgesetzt. Es sei der rationalste Weg gewesen, das zu akzeptieren, so Allesch. Seine Mandantin könne damit leben und nun ins neue Jahr starten. «Bild.de» hatte zuvor berichtet.