Autofahrer fährt in Kö-Graben: Auf Schiebedach gerettet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist am Silvestertag in Düsseldorf in den Kö-Graben gefahren. Er rettete sich durch das Schiebedach auf sein Auto und wartete dort auf Hilfe, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er machte zunächst keine Angaben zum Unfallhergang und der Identität der Insassen.