Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund geht die Suche nach einer Schlange in einem Wohnhaus weiter. Dort war am Silvestermorgen im Keller eine abgestreifte Schlangenhaut, vermutlich die einer Natter, entdeckt worden. Das Haus war geräumt worden. Von dem Tier fehlte am Neujahrstag noch jede Spur, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Deren Einsätze waren beendet.

Von dpa