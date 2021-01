Ermittlungen zu Einbruch: Getöteter in Wohnung entdeckt

Winterberg (dpa/lnw) - Bei Ermittlungen zu einem Einbruch in Winterberg im Sauerland ist die Polizei auf eine Leiche gestoßen. Wegen der Verletzungen des 65-Jährigen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Polizei in Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet, um Hintergründe und Details aufzuklären.