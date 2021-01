«Bild»: Schalke will sich von Matondo und Kutucu trennen

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 will sich nach Informationen der «Bild» noch in diesem Winter von Rabbi Matondo (20) und Ahmet Kutucu (20) trennen. Wie die Zeitung am Samstag berichtet, sollen die Abgänge der beiden 20 Jahre alten Angreifer den finanziellen Spielraum für Neuzugänge vergrößern. Demnach möchte sich der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga nach der Rückkehr von Abwehrspieler Sead Kolasinac (27/Arsenal London) mit weiteren Leihspielern auf der Rechtsverteidiger- und Mittelstürmer-Position verstärken.