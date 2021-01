BVB hofft auf Haaland-Tore: «Macht einen hungrigen Eindruck»

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund setzt große Hoffnungen in das Comeback von Erling Haaland. «Er ist für uns ein extrem wichtiger Spieler - nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch durch seine Präsenz auf dem Platz», sagte Trainer Edin Terzic am Samstag. Der norwegische Torjäger, der sich Anfang Dezember einen Muskelfaserriss zugezogen und zuvor in acht Bundesligspielen zehn Mal getroffen hatte, kehrt im Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg in die Startelf zurück. Laut Terzic hinterließ er im Training «einen hungrigen Eindruck»: «Wir sind guter Dinge, dass er morgen wieder performen kann.»

Von dpa