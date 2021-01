0:1 gegen Augsburg: Köln auch im 13. Heimspiel sieglos

Köln (dpa) - Neues Jahr, altes Leid: Der 1. FC Köln hat auch im ersten Heimspiel 2021 keinen Heimsieg errungen und wartet nun schon seit 13 Spielen und fast einem Jahr auf einen Bundesliga-Erfolg im eigenen Stadion. Gegen Angstgegner FC Augsburg verloren die Kölner am Samstag in einer ganz zähen Partie des 14. Spieltags mit 0:1 (0:0). Zuletzt feierte der FC am 29. Februar 2020 beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 einen Heimsieg - damals noch mit 50 000 Zuschauern.

Von dpa