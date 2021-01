Tödlicher Unfall auf A46 im Sauerland

Arnsberg (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 46 im Sauerland ums Leben gekommen. Der Mann wurde zwischen den Anschlussstellen Hagen und Neheim-Süd in Fahrtrichtung Werl von einem Auto erfasst, nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Insassen des auffahrenden Wagens erlitten bei dem Unfall am Samstagabend einen Schock. Über den genauen Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa