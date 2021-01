Horn-Bad Meinberg (dpa/lnw) - Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B1 in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige übersah in Fahrtrichtung Paderborn einen vorausfahrenden Ackerschlepper und fuhr auf diesen auf, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Von dpa