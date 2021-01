Essen (dpa/lnw) - Mit einer dicken Wolkendecke und leichten Niederschlägen geht in Nordrhein-Westfalen das erste Wochenende im neuen Jahr zu Ende. Ein Tiefausläufer aus Südosten sorgt für Schnee in höheren Lagen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Essen mitteilte.

Von dpa