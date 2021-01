58-Jährige schwer verletzt: 76-Jähriger ohne Führerschein

Schwalmtal (dpa/lnw) - Eine 58-Jährige ist bei einem Unfall auf der Autobahn 52 bei Schwalmtal im Kreis Viersen schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 76 Jahre alte Unfallverursacher sei ohne Führerschein am Steuer gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann aus Brüggen verletzte sich bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag leicht.

Von dpa