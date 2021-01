Grauer Himmel und etwas Schnee in NRW erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zu Beginn der neuen Woche soll es in Nordrhein-Westfalen schneien. Der Himmel bleibt bedeckt, oberhalb von etwa 400 Metern können bis zu zwei Zentimeter Neuschnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dort kann es auch glatt werden. In tiefen Lagen fällt demnach etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht zu Dienstag sollen die Temperaturen auf bis zu minus 4 Grad sinken. Laut den Meteorologen kann es dann verbreitet glatt werden.