Allofs: Den Fan von Fortuna muss ich nicht überzeugen

Düsseldorf (dpa) - Allein sein Name hat Klaus Allofs nicht überall die Türen in Düsseldorf geöffnet. Der 64 Jahre alte ehemalige Nationalspieler ist seit Ende September vergangenen Jahres Vorstand für Fußball und Entwicklung und Kommunikation beim Zweitligisten Fortuna. Es habe überall der Eindruck vorgeherrscht nach dem Motto: Da komme einer, lege die Hand auf, und schon werde alles besser. «So ist es natürlich nicht», sagte Allofs in einem Interview dem «Kicker» (Montag).

Von dpa