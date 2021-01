Insolvenzverfahren für Großbordell «Pascha» in Köln eröffnet

Köln (dpa/lnw) - Für das von der Corona-Krise hart getroffene Großbordell «Pascha» in Köln ist offiziell ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Es beziehe sich auf die Betreibergesellschaft des Hauses, erklärte ein Sprecher des Amtsgerichts Köln am Montag. Den Angaben zufolge wurde es bereits am 28. Dezember eröffnet - wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Das «Pascha» gehört zu den größten Bordellen in Europa.

Von dpa