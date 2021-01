Familie stellt Einbrecher nach Beutezug in Milchtankstelle

Drolshagen (dpa/lnw) - Nach dem Aufbrechen einer Milchtankstelle im Sauerland sind die beiden mutmaßlichen Täter nicht weit gekommen. Die betroffene Familie in einem Ortsteil von Drolshagen bemerkte den Einbruch am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr und zwei Familienmitglieder nahmen die Verfolgung auf, wie die Polizei mitteilte. An Milchtankstellen kann man an Automaten Milch und andere Produkte kaufen.

Von dpa