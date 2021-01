27-Jähriger auf Parkplatz angefahren und schwer verletzt

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einem sogenannten Driftversuch auf einem Parkplatz in Bielefeld ist in der Nacht zu Sonntag ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfallfahrer war zunächst zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei stellte den 20-Jährigen aber kurze Zeit später. Ihm wurde eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer entnommen.

Von dpa