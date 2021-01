Ehemann wird mit Online-Date erpresst

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein im Internet vereinbartes Date hat sich in Gelsenkirchen als Falle eines Erpressers entpuppt. Statt auf eine attraktive junge Frau stieß ein 28-Jähriger bei dem Treffen auf einen Mann, der Geld von ihm forderte, wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte. Andernfalls werde er den Chat-Verlauf, der zu dem Treffen führte, der Ehefrau des 28-Jährigen zeigen.

Von dpa