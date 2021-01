86-jährige Fahrerin prallt mit Bus zusammen und fährt davon

Hagen (dpa/lnw) - In Hagen ist eine 86 Jahre alte Autofahrerin mit einem Bus zusammengeprallt und dann vom Unfallort geflohen. Die Frau sei am Montagvormittag auf einer Fahrbahn parallel zu einem Bus gefahren und vor ihm unerwartet auf dessen Spur abgebogen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 58 Jahre alte Busfahrer habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die beiden seien zunächst in kurzen Streit geraten. Doch dann habe die Frau ihre Fahrt einfach fortgesetzt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, hieß es. An Auto und Bus seien kleinere Schäden erkennbar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Busfahrer verständigte die Polizei. Diese konnte die Frau noch in der Nähe antreffen und befragen. Sie habe die Unfallbeteiligung eingeräumt.

Von dpa