Notfall statt Unfall: Tod von Frau in Sägewerk geklärt

Schmallenberg (dpa) - Die Ursache für den Tod einer 23 Jahre alten Mitarbeiterin in einem Sägewerk im sauerländischen Schmallenberg kurz vor Weihnachten ist geklärt und geht auf einen Notfall zurück. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau - anders als zunächst von Ermittlern vermutet - nicht lebendig zwischen Maschinenteile geraten. Die nun abgeschlossene gerichtsmedizinische Untersuchung habe vielmehr ergeben, dass ein medizinischer Notfall ihren Tod verursachte. Anschließend erst sei sie in eine abgestellte Maschine gestürzt. Die hierbei erlittenen Verletzungen seien nicht tödlich gewesen. Die Frau war am 19. Dezember tot in der Maschine gefunden worden.

Von dpa