Stumpfe Gewalt: Säugling in Lebensgefahr, Vater in U-Haft

Mönchengladbach (dpa) - Nach schwerer Misshandlung liegt ein fünf Wochen alter Säugling mit lebensgefährlichen Verletzungen in Mönchengladbach im Krankenhaus. Der 23 Jahre alte Vater sei am Donnerstag wegen des Verdachts schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Die Mutter war mit dem Jungen in ein Krankenhaus gegangen. Dort wurden an dem äußerlich unverletzten Kind Knochenbrüche und innere Verletzungen festgestellt. Die Zeichen schwerer stumpfer Gewalt seien über einen längern Zeitraum zugefügt worden.