Mönchengladbach (dpa/lnw) - Mit Sprengmitteln haben sich Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei in Mönchengladbach am frühen Freitagmorgen Zutritt zu einem Haus verschafft. Hintergrund sind laut Angaben einer Polizeisprecherin mitunter Ermittlungen zu einem 51 Jahre alten Mann. Er soll in Essen seine 49 Jahre alte Frau mit einer Schusswaffe bedroht haben.

