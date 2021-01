Kolasinac vor Rückkehr in Schalke-Elf

Gelsenkirchen (dpa) - Sead Kolasinac steht im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor der Rückkehr in die Mannschaft des FC Schalke 04. Trainer Christian Gross ließ am Freitag keinen Zweifel daran, dass der 27 Jahre alte Linksverteidiger direkt in die Startelf rückt. «Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, hat sehr viel Erfahrung und ist eine Persönlichkeit. Wir brauchen solche Persönlichkeiten in der Mannschaft», sagte der Schweizer über den Hoffnungsträger. Kolasinac sei es gewohnt mit Druck umzugehen. «Er zieht die anderen im positiven Sinne mit.»

Von dpa