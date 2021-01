26-Jähriger in Park in Münster niedergestochen: Festnahme

Münster (dpa/lnw) - Vier Tage nach der versuchten Tötung eines 26-Jährigen in einem Park in Münster hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen vermutlich 17 Jahre alten Beschuldigten, dessen Identität allerdings noch nicht sicher feststehe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Motiv der Tat könnte ein Streit um Drogen gewesen sein.