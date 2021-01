Durch die TV-Auftritte der Wissenschaftler sei «eine Situation entstanden, in der sich jeder auf seinen Lieblingsvirologen berufen» könne. «Das führt zu unversöhnlichen Positionen, die in den sozialen Netzwerken aufeinandertreffen. Das hilft uns in der Pandemiebekämpfung keinen Schritt weiter», sagte Stamp der Zeitung.