Laschet spricht SPD in NRW Verantwortung in Corona-Krise ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat der SPD-Opposition Verantwortungslosigkeit in der Corona-Krise vorgeworfen. Die Landtagsfraktion verweigere sich ihrer Verantwortung und der Solidarität, die das Land jetzt brauche, sagte Laschet am Samstag beim digitalen Neujahrsempfang der NRW-CDU. Die SPD solle sich ihrer «staatspolitischen Verantwortung» bewusst werden und in dieser Pandemie «nicht dieses klein-klein-parteipolitische Hick-Hack pflegen», sagte Laschet. «Es schadet am Ende allen Demokraten.»