Verdacht der Freiheitsberaubung von Behinderten

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - In einem Verfahren wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung von Bewohnern in einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen ermitteln die Behörden mittlerweile gegen mehrere Beschuldigte. Das sagte ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Samstag, ohne weitere Details zu nennen. Wie die Polizei Minden-Lübbecke erklärte, geht es auch um den Vorwurf der Körperverletzung. In dem Verfahren ist das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium eingeschaltet. Dort sei eine Projektgruppe eingerichtet worden, die den Vorwürfen gegen Mitarbeiter der Einrichtung nachgehen soll, erklärte das Ministerium. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet.

Von dpa