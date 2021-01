Freiburg (dpa) - Der 1. FC Köln tritt an diesem Samstagnachmittag beim SC Freiburg mit dem früheren Fußball-Nationalspieler Jonas Hector und Stürmer Anthony Modeste in der Startelf an. Kapitän Hector war nach seiner langwierigen Nackenverletzung zuletzt langsam wieder herangeführt worden. Für Modeste ist es der erste Bundesliga-Startelfeinsatz in dieser Saison.

Von dpa